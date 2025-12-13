Meteo del Weekend in Sicilia, fine settimana tra sole e nubi in aumento

Le condizioni meteorologiche previste in Sicilia per il fine settimana indicano un quadro generalmente stabile, seppur con segnali di progressiva variabilità. Nella giornata di sabato l’assetto atmosferico sarà caratterizzato da un parziale indebolimento dell’“alta pressione”, con l’ingresso di correnti più umide che determineranno un incremento della nuvolosità a partire dalle ore pomeridiane. Sul litorale tirrenico e lungo l’Appennino sono attese nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco della giornata. Sul versante ionico i cieli si presenteranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le aree del litorale meridionale e le zone interne manterranno condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose, con possibili addensamenti in serata. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-orientali, con successiva rotazione dai settori nord-orientali. Lo zero termico si collocherà attorno ai 2.800 metri. I mari risulteranno poco mossi, con il Mare di Sicilia localmente mosso.

Per la giornata di domenica si prevede una persistente presenza dell’“alta pressione”, sebbene disturbata in serata da infiltrazioni umide che favoriranno un nuovo aumento della nuvolosità dopo una fase inizialmente soleggiata. Sul litorale tirrenico i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. I settori ionico e meridionale registreranno condizioni perlopiù serene o poco nuvolose, con addensamenti serali isolati. Sull’Appennino il tempo risulterà variabile, con schiarite più ampie nel pomeriggio, mentre nelle zone interne l’aumento della nuvolosità è atteso dal pomeriggio. I venti resteranno deboli dai quadranti nord-orientali, con zero termico intorno ai 3.000 metri. I mari saranno generalmente poco mossi.

