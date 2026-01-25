Emergenza frana a Niscemi, diverse famiglie sfollate e strade chiuse

L’emergenza legata al movimento franoso che interessa Niscemi continua a peggiorare, con conseguenze rilevanti sulla viabilità e sulla sicurezza della popolazione. Il fronte di smottamento, in progressiva discesa verso valle, ha già determinato l’evacuazione di due quartieri e l’istituzione di altrettante zone rosse, costringendo molti residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. Il rischio segnalato dalle autorità riguarda un possibile isolamento del centro abitato, situato in provincia di Caltanissetta.

Nella mattinata è stata disposta la chiusura della strada provinciale 10, collegamento tra Ponte Olivo e il paese, a seguito di un nuovo cedimento del terreno. Il provvedimento segue quello adottato alcune settimane fa sulla provinciale 12, già resa impraticabile da precedenti movimenti franosi. Le due arterie rappresentano i principali collegamenti con la statale Gela-Catania. Al momento rimane percorribile una sola via di accesso al centro urbano.

Le persone evacuate sono state accolte nella palestra comunale. Sul posto operano la Croce Rossa e la Protezione civile, mentre il Dipartimento nazionale è in arrivo da Roma con un volo dedicato per predisporre più campi di accoglienza. È in corso la riunione del Centro operativo comunale per la valutazione dell’estensione del fenomeno, stimata in almeno cinque chilometri. Nel primo pomeriggio hanno raggiunto Niscemi il presidente della provincia Walter Tesauro e l’assessore alla Viabilità Gianluca Miccichè, presenti al tavolo operativo. Per domani mattina alle 9 è prevista la visita del prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, che incontrerà il sindaco e i vertici delle forze dell’ordine.

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato: «Sono in stretto contatto con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che si sta già recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e l’assistenza agli sfollati». Anche il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha riferito di seguire l’evoluzione della situazione, annunciando l’invio di un team di tecnici a supporto delle strutture regionali e locali.

