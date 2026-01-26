Messina, tempi incerti per l’eventuale addio del sindaco

Le eventuali dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, non sono attese nella giornata odierna. La tempistica e la decisione finale restano infatti subordinate a passaggi istituzionali non ancora definiti, a partire dall’assenza del decreto regionale che deve fissare la data delle prossime elezioni amministrative. La prima finestra utile individuata è quella compresa tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con ipotesi di voto fissate a domenica 31 maggio o, in alternativa, a domenica 7 giugno.

Il provvedimento della Regione Siciliana è atteso anche perché il rinnovo delle amministrazioni comunali interesserà diversi centri dell’Isola. Nella provincia di Messina, tra i Comuni coinvolti figurano Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Giardini Naxos.

La normativa prevede due distinti passaggi temporali nel caso di dimissioni anticipate di un sindaco. Il primo riguarda i venti giorni successivi alla presentazione formale delle dimissioni al Consiglio comunale, periodo durante il quale l’atto può essere ritirato e la decisione revocata. Trascorso tale termine, le dimissioni diventano definitive e non più modificabili.

Il secondo passaggio è rappresentato dai novanta giorni previsti dalla legge per il ritorno alle urne, che deve avvenire nella prima tornata elettorale utile. A titolo esemplificativo, qualora Basile presentasse le dimissioni il 28 gennaio, il termine dei venti giorni scadrebbe il 17 febbraio. In assenza di ripensamenti, da quella data decorrerebbero i novanta giorni che condurrebbero a metà maggio, rendendo compatibile il voto con le date ipotizzate per le amministrative di fine maggio o inizio giugno.

Questo quadro temporale lascia al primo cittadino alcuni giorni aggiuntivi per valutare la scelta. In caso di elezioni fissate al 31 maggio, il margine si amplierebbe ulteriormente; qualora invece si votasse il 7 giugno, le dimissioni potrebbero essere presentate anche nella prima metà di febbraio.

