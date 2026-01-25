Messina, ancora nessuna notizia dell’83enne Gregorio Totaro

Proseguono senza esito le ricerche di Gregorio Totaro, 83 anni, residente a Messina, di cui non si hanno notizie da due giorni. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione senza farvi ritorno, circostanza che ha destato la preoccupazione dei familiari. Con il trascorrere delle ore e in assenza di contatti, i parenti hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine, dando avvio alle procedure previste nei casi di scomparsa.

La Prefettura di Messina ha attivato tempestivamente il protocollo dedicato alle persone scomparse, coordinando le attività di ricerca sul territorio. Polizia di Stato e Carabinieri sono impegnati in perlustrazioni mirate in diverse zone della città, con particolare attenzione alle aree prossime all’abitazione dell’anziano e ai principali punti di passaggio del centro urbano e della periferia. Al momento, tuttavia, le operazioni non hanno consentito di rintracciare l’uomo.

Accanto all’impegno delle autorità, si è sviluppata una mobilitazione spontanea della comunità locale. Numerosi appelli sono stati diffusi attraverso i social network, accompagnati dalla fotografia di Gregorio Totaro, nella speranza di favorire eventuali segnalazioni. Le condivisioni si sono moltiplicate nelle ultime ore, coinvolgendo non solo familiari e conoscenti, ma anche cittadini che hanno aderito all’invito a prestare attenzione.

Chiunque ritenga di aver visto una persona riconducibile alla descrizione dell’83enne è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, fornendo indicazioni utili alle ricerche. Le attività proseguono in coordinamento tra le forze dell’ordine e le strutture competenti, in attesa di elementi che possano condurre al ritrovamento dell’uomo.

