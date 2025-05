“Sicilia Winner 2025” il 17 e 18 maggio a Palermo con 950 cani

Il weekend del 17 e 18 maggio vedrà la città di Palermo ospitare il prestigioso evento cinofilo “Sicilia Winner 2025”, che si terrà presso la Struttura equestre del Parco della Favorita, in viale Diana. Durante questa manifestazione, si sfideranno circa 950 cani appartenenti a 120 diverse razze, giudicati da una giuria internazionale composta da esperti provenienti da Italia, Brasile, Serbia, Lituania e Repubblica Ceca.

L’evento avrà inizio sabato 17 maggio alle ore 9:00, con la 72ª edizione dell’Esposizione Internazionale Canina di Palermo, organizzata dal Kennel Club di Palermo, delegazione provinciale dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI). La giornata includerà mostre speciali dedicate a diverse razze, tra cui Terrier, Chow Chow, Cani dei Pirenei, Epagneul Breton e Pastore Belga, oltre al raduno del Cane di San Bernardo. Alle 11:00, si terranno le dimostrazioni dei Nuclei Cinofili delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, coordinati da Giovanni Cirivello, Responsabile Operativo Regionale.

Il giorno seguente, domenica 18 maggio, sarà la volta della 20ª edizione dell’Esposizione Nazionale di Caltanissetta, promossa dal Kennel Club di Palermo in collaborazione con il Gruppo Cinofilo di Caltanissetta. In programma ci saranno raduni per Retriever, Rottweiler e Cane Corso. Inoltre, durante entrambe le giornate, si terranno prove nazionali di Agility e dimostrazioni delle unità cinofile di utilità e difesa, coordinate da Pietro Giambanco, addestratore ufficiale ENCI.

Il presidente del Kennel Club di Palermo, Giorgio Varoli, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver organizzato ancora una volta un evento cinofilo di rilevanza internazionale. Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare cani di diverse razze e partecipare a numerose esibizioni”.

L’ingresso per il pubblico sarà gratuito, con aree dedicate alla ristorazione e un parcheggio gratuito, fino a esaurimento posti. L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo, che ha concesso gratuitamente l’area per la manifestazione. Durante le premiazioni, il Comune sarà rappresentato dall’assessore al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello, e dall’assessore alle Politiche Ambientali e al Verde Urbano, Pietro Alongi. – Immagine di repertorio.

