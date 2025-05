Blatte, carne alterata e rifiuti non conformi, chiusa macelleria

Un’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato ha avuto come obiettivo la verifica della conformità alle normative sulla vendita di alimenti e la tracciabilità dei prodotti, oltre a contrastare fenomeni di illegalità nelle strade e nelle piazze di Catania. L’attività ha coinvolto numerosi corpi di polizia e organi di vigilanza, tra cui l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici dell’Asp di Catania, nonché agenti della Polizia Locale dei settori “Annona”, “Viabilità” e “Ambiente”.

La task force ha focalizzato inizialmente la propria attenzione su una macelleria in via Plebiscito, controllando il rispetto delle normative amministrative e la qualità degli alimenti venduti. Durante l’ispezione, sono emerse irregolarità significative, tra cui la presenza di blatte all’interno del locale, che ha portato alla chiusura immediata dell’attività, con una sanzione amministrativa di 2.000 euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale Haccp.

In seguito, il Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale ha individuato una mezzena equina priva di tracciabilità e con segni di alterazione, inclusa la presenza di muffe e un colore anomalo della carne. La carne, ritenuta non idonea al consumo umano, è stata sequestrata e distrutta, con una sanzione di 1500 euro al titolare dell’attività. Ulteriori irregolarità sono emerse con il sequestro di attrezzature per la cottura della carne all’aperto, senza autorizzazione, e il controllo di rifiuti mal conferiti e occupazione abusiva di suolo pubblico. Il titolare è stato multato per un totale di 4.368 euro.

👁 Articolo letto 196 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.