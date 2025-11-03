Bando regionale rifiuti, 17 Comuni candidati con la SRR

La Società di Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti (SRR), presieduta da Salvatore Mondello, ha presentato diciassette progetti per accedere ai fondi del Programma Regionale FESR Sicilia, promossi dal Dipartimento regionale Acque e Rifiuti. Le iniziative riguardano la realizzazione, l’adeguamento e il potenziamento dei Centri comunali di raccolta e delle isole ecologiche nei Comuni aderenti.

Forza D’Agrò, Milazzo, Scaletta Zanclea, Castroreale, Venetico, Spadafora, Itala, Rometta, Fiumedinisi, Santa Lucia del Mela, Villafranca, Torregrotta, Nizza di Sicilia, Santa Teresa di Riva e Pace del Mela hanno trasmesso i rispettivi progetti per ottenere le agevolazioni previste dal bando. Per Antillo e Furci Siculo la SRR ha presentato due proposte specifiche destinate alla creazione di impianti di compostaggio di comunità.

Le domande complessivamente avanzate puntano a un finanziamento di 8.402.332,8 euro su una dotazione complessiva regionale di 33 milioni, di cui 28 destinati alla costruzione di nuove infrastrutture e 5 al potenziamento di quelle esistenti.

“L’obiettivo dell’avviso è la riduzione dei rifiuti e il miglioramento della raccolta differenziata”, ha dichiarato Mondello, sottolineando che l’impegno della SRR è orientato al superamento delle soglie minime previste dalle normative. Il presidente ha inoltre evidenziato come gli interventi proposti possano rafforzare i sistemi di raccolta domiciliare, con benefici economici e sociali derivanti dal coinvolgimento diretto dei cittadini.

“La sinergia con i sindaci dei 47 Comuni della SRR – ha concluso Mondello – sta producendo risultati concreti e apre nuove opportunità di sviluppo territoriale.”

