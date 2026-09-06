Monti attacca Vannacci: «Ricostruisce la retorica del fascismo»

Il confronto sull’Europa tra Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, e il senatore a vita Mario Monti si è trasformato a Cernobbio in un dibattito sul fascismo, sulla Costituzione e sul futuro dell’Unione europea.

Vannacci, intervenendo nella Sala Impero dell’Hotel Villa d’Este, ha difeso il principio dell’unanimità nelle decisioni comunitarie. «L’unanimità nell’Unione europea non è una patologia ma una garanzia», ha affermato, sostenendo che serva a evitare che «26 Stati comandino sul ventisettesimo». Il generale ha inoltre richiamato le posizioni di Gran Bretagna, Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia per sostenere che «non tutti scalpitano per integrarsi nell’Unione europea e ci sarà un motivo». Prima dell’incontro si era detto «orgoglioso e fiero» della partecipazione, aggiungendo che, sul piano fisico, trovava «più emozionante il lancio dall’aeroplano».

Monti ha replicato contestando innanzitutto la ricostruzione storica dell’origine dell’Unione europea, precisando che «non è nata nel 1992 a Maastricht». Successivamente il senatore a vita ha rivolto a Vannacci una critica sul piano politico: «Combatterò fino all’ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo». Monti ha precisato di non vedere nell’interlocutore «la ricostituzione del Partito Fascista», ma «la ricostruzione della narrativa e della retorica dello spirito del fascismo», attribuendogli inoltre un «complesso di Calimero».

L’ex presidente del Consiglio ha poi sostenuto che alcuni punti del programma di Vannacci sarebbero incompatibili con la Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Al Forum gli applausi maggiori sono stati rivolti a Monti. All’esterno sono intervenuti anche Elly Schlein, che ha invitato Vannacci a visitare Dongo, e il ministro Carlo Nordio, secondo cui «una persona che parla bene di Putin non può essere un alleato di questo governo».

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