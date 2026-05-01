Sicilia, previsioni meteo del Primo Maggio tra nubi e schiarite

Le condizioni meteorologiche previste per la Sicilia in occasione del primo maggio e del fine settimana evidenziano un progressivo miglioramento del tempo dopo una fase iniziale ancora influenzata da instabilità residua.

Nella giornata di venerdì, la presenza di una circolazione depressionaria determina ancora deboli fenomeni nelle ore mattutine, destinati tuttavia ad attenuarsi nel corso della giornata. L’allontanamento della perturbazione consente l’ingresso di correnti più secche, favorendo ampie schiarite a partire dal pomeriggio. Sul versante tirrenico e nelle aree interne si registrano condizioni generalmente poco nuvolose, con addensamenti nelle prime ore del giorno. Il settore ionico presenta una variabilità più marcata, con alternanza di nubi e schiarite fino alla sera, quando sono attesi rasserenamenti più estesi. Sul litorale meridionale si osserva invece un aumento della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni dal pomeriggio. Sull’Appennino siciliano, le condizioni risultano inizialmente molto nuvolose con piogge deboli, seguite da un miglioramento nel corso della giornata. I venti soffiano moderati dai quadranti sud-orientali, in successiva rotazione verso nord. I mari si presentano mossi, mentre lo zero termico si colloca intorno ai 3.050 metri.

Per la giornata di sabato si prevede un deciso consolidamento delle condizioni di stabilità atmosferica grazie all’espansione di un campo di alta pressione. Su tutto il territorio regionale prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, con la possibilità di modesti addensamenti nelle ore serali. I venti risultano moderati dai quadranti nord-orientali, tendenti a disporsi dai settori settentrionali. Il moto ondoso rimane sostenuto sul Basso Tirreno, mentre altrove i mari si mantengono mossi. Lo zero termico scende fino a circa 2.600 metri.

Domenica il quadro meteorologico resta stabile e soleggiato su tutta l’isola. Le condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso interessano sia le aree costiere sia le zone interne e montuose. I venti si attenuano, disponendosi dai quadranti nord-occidentali con successiva rotazione verso nord-est. I mari risultano generalmente mossi, con tendenza a un progressivo calo del moto ondoso sul Basso Tirreno. Lo zero termico torna a posizionarsi intorno ai 3.050 metri. – Fonte 3Bmeteo.

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