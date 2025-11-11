Patrizia Valenti nuovo capo di gabinetto dell’Assessorato Famiglia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, attualmente titolare ad interim dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, ha disposto la nomina di Patrizia Valenti come capo di gabinetto dell’assessorato. La decisione segue il percorso amministrativo interno alla Regione e arriva dopo la sospensione degli assetti precedenti con l’avvio della riorganizzazione conseguente alle recenti dinamiche politiche.

Patrizia Valenti ha ricoperto fino ad ora l’incarico di capo di gabinetto vicario presso la Presidenza della Regione. Entrata in servizio nell’amministrazione regionale nel 1992, ha operato nel tempo in diversi settori dell’apparato amministrativo siciliano, ricoprendo vari incarichi dirigenziali, tra cui quello di dirigente generale in più dipartimenti.

La nomina è stata formalizzata con decreto del presidente. Il provvedimento attribuisce alla nuova capo di gabinetto la responsabilità di coordinare l’attività amministrativa dell’assessorato, assicurando la continuità delle funzioni e il supporto agli indirizzi politico-amministrativi. Schifani ha evidenziato la scelta come atto di ordinaria riorganizzazione, dichiarando: «La professionalità e l’esperienza maturate consentiranno un’efficiente gestione delle attività in corso».

La struttura dell’assessorato prosegue così nelle attività legate alle politiche sociali, ai servizi alla famiglia e al lavoro, in un quadro istituzionale già interessato da modifiche nei giorni precedenti a livello di giunta regionale.

👁 Articolo letto 383 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.