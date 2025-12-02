Ars, oggi in Aula la sfiducia al presidente della Regione Schifani

La mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Renato Schifani, presentata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente, è attesa oggi all’esame dell’Assemblea regionale siciliana, con inizio dei lavori fissato alle 14 a Sala d’Ercole. Il documento raccoglie quindici contestazioni, che spaziano dalle recenti indagini della magistratura alle riforme non portate a compimento.

Nella premessa, i proponenti richiamano le “numerose iniziative dell’autorità giudiziaria che coinvolgono esponenti politici della maggioranza”, accompagnate da rilievi sulle nomine effettuate dal governo regionale in ambito sanitario e amministrativo. L’opposizione dispone complessivamente di 23 voti, mentre per approvare la mozione ne occorrono 36, circostanza che renderebbe necessari tredici voti aggiuntivi provenienti dalla maggioranza.

Secondo i firmatari, Schifani non avrebbe fornito all’Ars “comunicazioni tempestive sui fatti oggetto d’indagine e sulle loro possibili ripercussioni sull’azione di governo”. Nel testo si sottolinea inoltre che diversi provvedimenti dell’esecutivo sono stati bocciati dall’Aula, fatto interpretato come indice di una “frattura interna alla maggioranza”. La mozione evidenzia anche che il presidente avrebbe concentrato i propri rapporti politici su gruppi ristretti della coalizione, con particolare riferimento alla Democrazia cristiana e alla Lega, citando il reintegro dell’assessore leghista Luca Sammartino dopo la sospensione cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

Tra i punti critici figurano le riforme non realizzate, le vicende che hanno interessato l’assessorato al Turismo e gli sviluppi delle indagini su presunti episodi corruttivi nella sanità regionale. I firmatari richiamano inoltre l’inchiesta che ha coinvolto l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, contestando la revoca degli assessori di area Dc, non accompagnata — si legge — da verifiche sulle nomine apicali riconducibili allo stesso partito.

👁 Articolo letto 119 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.