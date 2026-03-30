Torneo delle Regioni, Sicilia tra vittorie e difficoltà

Bilancio articolato per la rappresentativa siciliana nella seconda giornata del Torneo delle Regioni, disputata allo stadio dell’Amicizia di Capurso, in provincia di Bari. Una vittoria mantiene vive le ambizioni di qualificazione, mentre due sconfitte e un pareggio rendono più complesso il cammino verso la fase successiva. Le sfide decisive sono in programma domani a partire dalle 9.30.

Nel torneo Under 15, la Sicilia conquista un successo di misura contro l’Abruzzo grazie alla rete realizzata da Alberto Caruso, subentrato dalla panchina. La gara si era complicata dopo il rigore fallito da Gulotta, neutralizzato da Mastrangioli. La squadra guidata da Giacomo Tedesco si giocherà l’accesso ai quarti contro la Lombardia. “Entrare e incidere è un’emozione unica. Lo faccio per la squadra e per chi ci sostiene”, ha dichiarato Caruso.

Diverso l’esito per l’Under 17, battuta 2-0 dall’Abruzzo con un gol per tempo. Dopo una partenza in salita, la formazione di Daniele Di Salvo ha provato a reagire senza riuscire a concretizzare. “Abbiamo reagito con determinazione, ma siamo stati poco incisivi”, ha spiegato il capitano Lucio Greco.

La selezione femminile ha ceduto 2-1 all’Abruzzo. Non è bastato il momentaneo pareggio firmato dal portiere Sara Barbara su calcio di punizione. “Abbiamo lottato fino alla fine, ma senza ottenere i risultati sperati”, ha affermato.

Pareggio in extremis per l’Under 19, che evita la sconfitta grazie al rigore trasformato da Muschio nei minuti finali. “Il gruppo resta compatto e determinato”, ha sottolineato il capitano Giacomo Agnello.

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