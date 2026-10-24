Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 26 all’1 novembre

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità previsti sulle autostrade siciliane A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nell’ambito delle attività di prevenzione degli incidenti stradali e di contrasto alle condotte di guida pericolose.

Le verifiche saranno effettuate durante la settimana compresa tra lunedì 26 ottobre e domenica 1° novembre 2026, con particolare attenzione ai tratti autostradali caratterizzati da un elevato tasso di incidentalità.

Secondo il programma comunicato, i controlli con strumenti di rilevazione della velocità sono previsti nelle giornate del 26, 27, 28 e 31 ottobre, alternativamente lungo le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, in entrambi i sensi di marcia.

L’iniziativa rientra nelle attività di vigilanza della Polizia Stradale, che rende pubbliche le tratte interessate dai controlli per sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità.

La pubblicazione preventiva del calendario ha infatti una finalità principalmente preventiva, con l’obiettivo di favorire comportamenti di guida prudenti e ridurre il rischio di incidenti.

La Polizia Stradale richiama l’attenzione dei conducenti sulla necessità di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della circolazione, rispettando i limiti previsti lungo la rete autostradale.

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