Messina, grande partecipazione al corso Asp sulla Medicina Narrativa

Grande partecipazione alla Cittadella della Salute “Mandalari” di Messina per le due edizioni del primo corso di formazione dell’Asp dedicato alla Medicina Narrativa, un approccio che integra le informazioni cliniche con l’esperienza personale del paziente, valorizzando l’ascolto e la relazione tra operatori sanitari e assistiti.

Il percorso, intitolato “La medicina narrativa strumento di cura”, è stato ideato dalle Unità operative complesse Assistenza Sanitaria Paziente Fragile, diretta da Natale Molonia, e Psicologia, diretta da Antonina Santisi.

Rivolto a medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e fisioterapisti, il corso ha approfondito l’utilizzo della narrazione nella pratica clinica, anche attraverso strumenti come la cartella clinica narrativa, che affianca alla documentazione sanitaria il racconto della persona assistita.

Tra gli aspetti affrontati figurano la personalizzazione dei percorsi terapeutici, il miglioramento dell’aderenza alle cure e la prevenzione del burnout degli operatori sanitari. Le attività formative, articolate in lezioni teoriche e workshop pratici, sono state condotte da Antonina Santisi, Francesco Caronzolo, Grazia Tribulato, Marinella Ruggeri, Santa Paratore, Roberta Rosa, Angelida Ullo, Viviana Carlotta ed Elisabetta Privitera.

Particolarmente significativo il collegamento con Francesco Saporito, scrittore e poeta affetto da SLA, che ha raccontato il valore della scrittura come strumento di comunicazione e affermazione personale, durante un’intervista condotta da Ruggeri, responsabile scientifico del progetto. Le giornate sono state accompagnate dagli interventi musicali del violinista Daniele Testa e del chitarrista Davide Scimone.

L’iniziativa ha posto al centro il valore dell’ascolto, evidenziando come la conoscenza della storia personale del paziente possa contribuire a una relazione di cura più consapevole e attenta ai bisogni individuali.

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