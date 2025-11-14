“Forti d’Autunno”, seconda edizione il 16 novembre a Messina

La seconda edizione della manifestazione “Forti d’Autunno”, promossa dall’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato, si svolgerà a Messina domenica 16 novembre. L’iniziativa prevede l’apertura al pubblico di diverse strutture del sistema difensivo cittadino, con mostre, visite guidate, momenti culturali ed attività divulgative. La kermesse è realizzata con il supporto delle società partecipate e in collaborazione con il Centro Studi MEDFORT, l’Azienda Foreste Demaniali di Messina, custode del Forte Puntal Ferraro, e con le associazioni che gestiscono i Forti Petrazza, Cavalli, San Jachiddu, Serra la Croce e Monte dei Centri. Gli appuntamenti, inizialmente programmati per la settimana precedente, erano stati rinviati a causa del maltempo.

Il programma prevede l’apertura di Forte Cavalli, nel Parco Museo di Larderia gestito dall’Associazione Comunità Zancle, dalle 9.30 alle 17; di Forte Petrazza, nel Parco Sociale di Camaro gestito dal Consorzio Sol.E., dalle 9 alle 19; e di Forte San Jachiddu, a Ritiro, curato dall’Associazione Parco Ecologico San Jachiddu, dalle 10 alle 20. A Forte Petrazza si terrà inoltre la Giornata della Cultura della terza municipalità “Mino Licordari”, con una tavola rotonda intitolata “Nel ricordo di Mino Licordari”, programmata dalle 9.35 alle 10.15.

Per facilitare l’accesso ai siti, ATM predisporrà un servizio speciale gratuito con due minibus operativi sui versanti Camaro e Bordonaro. Le corse collegheranno Villa Dante e Socrate con Forte Petrazza, con partenze scaglionate tra le 8 e le 17.30 all’andata e tra le 9 e le 19 al ritorno, effettuando fermate intermedie lungo viale Europa, via Comunale Camaro, via Annibale, viale Gazzi, viale Bertuccio e via Oglio Vecchio.

