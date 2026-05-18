Finanziamento regionale per l’area Acquasanta di Gioiosa Marea

Il Comune di Gioiosa Marea rientra tra gli enti ammessi al finanziamento previsto dall’avviso pubblico emanato dalla Regione Siciliana per gli interventi destinati alle aree artigianali. La misura, promossa dall’Assessorato regionale delle Attività produttive, riguarda programmi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle infrastrutture produttive locali.

La graduatoria definitiva delle operazioni finanziabili è stata approvata attraverso apposito decreto regionale e comprende anche il progetto presentato dall’amministrazione comunale di Gioiosa Marea relativo all’area artigianale situata in contrada Acquasanta.

Per l’intervento è stato assegnato un contributo pari a 970 mila euro. Le risorse saranno utilizzate per opere finalizzate al miglioramento complessivo dell’area produttiva comunale, con interventi che interesseranno sia l’aspetto infrastrutturale sia quello energetico.

Secondo quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, le attività riguarderanno il potenziamento delle infrastrutture esistenti, l’efficientamento energetico e l’implementazione dei servizi a supporto delle imprese operanti nel territorio comunale.

L’iniziativa rientra nel programma regionale rivolto ai Comuni siciliani con l’obiettivo di favorire la valorizzazione delle aree dedicate alle attività artigianali e produttive, attraverso investimenti destinati alla modernizzazione delle strutture e al miglioramento delle condizioni operative delle aziende presenti nei diversi territori interessati.

👁 Articolo letto 384 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.