Previsioni meteo: domenica instabile soprattutto sul Tirreno

Una massa d’aria umida in ingresso sul territorio regionale determina nella giornata di domenica un generale aumento della copertura nuvolosa. Le condizioni atmosferiche risultano prevalentemente nuvolose o molto nuvolose su gran parte dell’isola, con fenomeni meteorologici limitati e localizzati.

Sul versante tirrenico la mattinata è caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da precipitazioni diffuse e rovesci che localmente possono assumere carattere temporalesco. Nel corso del pomeriggio si registra una graduale attenuazione dei fenomeni, con progressivo miglioramento delle condizioni e schiarite più ampie previste nelle ore serali.

Lungo il litorale ionico e nelle aree meridionali dell’isola il quadro meteorologico si presenta più variabile, con alternanza di nubi e schiarite che si susseguono nel corso dell’intera giornata senza precipitazioni di rilievo. Sulle aree montane dell’Appennino siciliano il cielo rimane invece molto nuvoloso o coperto, con piogge e rovesci che in alcuni casi possono risultare temporaleschi; anche in queste zone è attesa una progressiva attenuazione delle precipitazioni in serata.

Nelle aree interne si osserva un graduale incremento della nuvolosità nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono possibili deboli piogge, destinate a esaurirsi con il miglioramento previsto nelle ore serali.

I venti soffiano generalmente deboli dai quadranti orientali, con tendenza a ruotare progressivamente da nord-est. Lo zero termico si colloca intorno ai 2.500 metri di quota. Per quanto riguarda le condizioni del mare, il basso Tirreno si presenta da poco mosso a mosso, mentre il Canale risulta mosso. Il Mare di Sicilia è previsto da mosso a molto mosso. – Fonte 3Bmeteo.

