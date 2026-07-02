Mare Monstrum, assoluzione per Crocetta, Finocchiaro e Morace

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato le assoluzioni dell’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta, dell’ex presidente dell’Ast Massimo Finocchiaro e dell’armatore della Liberty Lines Ettore Morace, assistito dagli avvocati Marco Siragusa e Giovanni Di Benedetto, nel procedimento per corruzione scaturito dall’inchiesta denominata «Mare Monstrum».

La decisione dei giudici arriva dopo il rigetto dell’impugnazione presentata dalla Procura di Palermo contro la sentenza emessa in primo grado, confermando integralmente l’esito del precedente giudizio.

L’indagine, condotta dai carabinieri e avviata nel 2017, aveva ipotizzato l’esistenza di un sistema finalizzato a condizionare la gestione dei contributi pubblici destinati ai collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Secondo l’impianto accusatorio, un bando sarebbe stato predisposto in modo da favorire la Liberty Lines, circostanza che gli inquirenti collegavano a un contributo di 5 mila euro destinato al movimento politico «Riparte Sicilia».

Nel corso del processo di primo grado, la Procura aveva richiesto la condanna a sette anni di reclusione per Rosario Crocetta, mentre per Ettore Morace e Massimo Finocchiaro erano stati sollecitati sei anni e sei mesi di carcere ciascuno. Era stata inoltre avanzata la richiesta di applicare una sanzione pecuniaria di 400 mila euro nei confronti della compagnia di navigazione Liberty Lines, anch’essa successivamente assolta.

Con il pronunciamento della Corte d’Appello viene confermata anche la valutazione espressa dal Tribunale nella sentenza di primo grado, secondo cui gli elementi acquisiti durante il dibattimento non sono risultati sufficienti a configurare «vere e proprie» pressioni riconducibili all’ipotesi di corruzione contestata.

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