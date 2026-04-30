Termovalorizzatori, consegnati i progetti per Palermo e Catania

Sono stati trasmessi nei tempi stabiliti i progetti di fattibilità tecnico-economica relativi ai due termovalorizzatori previsti a Palermo e Catania, tappa rilevante nell’attuazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e nella definizione della futura rete impiantistica siciliana.

Gli elaborati progettuali sono stati predisposti da un raggruppamento composto da Crew Srl, società capofila del gruppo Fs, insieme a Systra Spa, già Sws Engineering Spa, Martino Associati Grosseto Srl, E.Co. Srl, Utres Ambiente Srl, Ibi Studio Srl e dall’ingegnere Corrado Pecora. Il lavoro è stato completato nel rispetto del cronoprogramma stabilito dalla struttura commissariale della Regione.

L’ufficio del commissario, una volta acquisita la documentazione, costituita da oltre 700 elaborati, ha avviato le procedure necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni ambientali, comprensive della Valutazione di impatto ambientale, oltre ai pareri e ai nulla osta richiesti dagli enti competenti. I progetti saranno resi disponibili su una piattaforma per la consultazione pubblica.

Si apre ora la fase autorizzativa e di verifica tecnica, destinata a protrarsi per diversi mesi e a concludersi con il decreto di approvazione commissariale. L’iter consentirà, entro la fine dell’anno, la pubblicazione delle gare per la realizzazione degli impianti da parte di Invitalia, sotto la supervisione dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario per il ciclo dei rifiuti, ha dichiarato: «Un nuovo passo avanti, procediamo con sempre maggiore determinazione nel rispetto dei tempi previsti per risolvere definitivamente il problema dei rifiuti in Sicilia. Il traguardo è sempre più vicino». – Immagine esemplificativa –

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