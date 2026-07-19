📽 Riaperta la strada di Capo Calavà, annunciati altri interventi

di Maria Cristina Miragliotta – È stato riaperto e inaugurato a Gioiosa Marea il collegamento viario tra Capo Calavà Est e Capo Calavà Ovest, rimasto interdetto al transito per un lungo periodo a causa dei danni provocati dall’erosione costiera e dalle mareggiate che hanno interessato l’area negli anni.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Giusi La Galia ha sottolineato il valore dell’intervento per il territorio, evidenziando il recupero di una zona che aveva subito un progressivo degrado a causa degli eventi atmosferici. «Oggi inauguriamo un’area di Capo Calavà che per molti anni è stata segnata dagli effetti dell’erosione costiera e delle mareggiate», ha dichiarato.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento alla Protezione Civile regionale, evidenziando il ruolo svolto nel finanziamento delle opere. «La presenza della Protezione Civile regionale è stata determinante per questo territorio duramente colpito. Grazie alle risorse stanziate è stato possibile restituire a questa zona il decoro che merita», ha affermato.

Gli interventi hanno interessato sia il versante di Capo Calavà Est sia quello di Capo Calavà Ovest, consentendo il ripristino dei danni provocati dalle ultime mareggiate e la riapertura della strada a cittadini e visitatori. Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, l’obiettivo è rendere nuovamente fruibile una delle aree paesaggisticamente più significative del territorio gioiosano.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco ha inoltre annunciato che sono previsti ulteriori interventi destinati a Capo Calavà. «L’amministrazione intende proseguire con altri progetti sull’area e dispone già di un progetto di fattibilità relativo al borgo marinaro di Capo Calavà», ha concluso. Maggiori approfondimenti sono disponibili nel servizio dedicato.

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