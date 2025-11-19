Opposizioni Ars presentano la mozione di sfiducia a Schifani

Le forze di opposizione all’Assemblea regionale siciliana hanno presentato la mozione di sfiducia indirizzata al presidente della Regione Renato Schifani, illustrandone i contenuti nel corso di una conferenza stampa tenuta da Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, Michele Catanzaro del Partito Democratico e Ismaele La Vardera del gruppo Controcorrente. I tre esponenti hanno delineato le ragioni politiche e istituzionali alla base dell’iniziativa parlamentare.

De Luca ha descritto il documento come espressione del malcontento diffuso nell’isola. “Questa non è solo la mozione di sfiducia delle opposizioni, ma quella di tutti i siciliani onesti che sono stanchi di una gestione opaca o contraria alla legge”, ha dichiarato, richiamando il tema della mobilità giovanile, delle difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari e dell’uso delle risorse pubbliche. Ha aggiunto che il testo riassume le criticità più significative attribuite all’esecutivo regionale.

Catanzaro ha definito la mozione un ulteriore passaggio della linea comune delle opposizioni. “Vogliamo dire basta a un governo che fa parlare di sé per indagini giudiziarie e fallimenti politici”, ha affermato, sottolineando che l’atto costringerà il presidente a un confronto in aula. Ha inoltre evidenziato la presentazione congiunta di emendamenti alla legge finanziaria come segnale di compattezza.

La Vardera ha ribadito la richiesta di affrontare la discussione prima dell’esame della manovra. “Schifani sarà costretto a venire in aula”, ha detto, criticando il riferimento del presidente al cosiddetto codice parlamentare. Ha rivolto un appello ai deputati della maggioranza affinché valutino l’ipotesi di sostenere la mozione.

