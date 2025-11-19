Concorso Cefpas, solo nove ore per candidarsi: l’Ars interviene

La procedura concorsuale avviata dal Cefpas il 14 novembre, caratterizzata da un tempo utile di appena nove ore per la presentazione delle candidature, sarà oggetto di un approfondimento parlamentare. Il bando, relativo alla selezione di nove funzionari amministrativi e cinque assistenti amministrativi, è stato pubblicato alla mezzanotte, con scadenza fissata alle 9 del mattino successivo.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha chiesto al presidente della Commissione Salute, Giuseppe Laccoto, la convocazione di un’audizione urgente per chiarire le modalità adottate dal centro di formazione di Caltanissetta. «Le normative sui concorsi pubblici prevedono criteri temporali diversi da quelli applicati dal Cefpas», ha dichiarato De Luca, sottolineando la necessità di ricevere spiegazioni puntuali sull’intera procedura. «Occorre verificare se esistono i presupposti per un eventuale ritiro del bando. È una questione di trasparenza verso i siciliani, che dopo la recente vicenda Cuffaro rischiano di vedere compromessa la fiducia nelle selezioni pubbliche», ha aggiunto.

Alla seduta, richiesta con carattere d’urgenza, sono stati invitati l’assessora alla Salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del Dasoe, Giacomo Scalzo, insieme al direttore del Cefpas, Roberto Sanfilippo, e al dirigente amministrativo responsabile del progetto, Gioacchino Pontillo. L’obiettivo è acquisire elementi utili a ricostruire le ragioni della tempistica adottata e verificare la conformità dell’iter alle norme vigenti.

