Elezioni, De Luca e La Vardera in tour nella zona sud di Messina

Incontri con residenti, operatori commerciali e rappresentanti del territorio hanno caratterizzato la giornata trascorsa nella zona sud di Messina dall’onorevole Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, e dal deputato regionale Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente. L’iniziativa rientra nella campagna elettorale a sostegno della candidatura a sindaca di Antonella Russo, presente durante le diverse tappe del tour.

Il percorso ha interessato Briga Marina, Mili Marina, il Mercato Vascone, il porto di Tremestieri, Pistunina e Bisconte, quartieri nei quali sono state affrontate diverse problematiche legate a infrastrutture e servizi. Tra i temi affrontati durante il confronto con i cittadini figurano la difesa costiera nel tratto compreso tra Giampilieri e Ponte Schiavo, la manutenzione delle spiagge, le criticità degli impianti di sollevamento a Briga Marina e le questioni legate all’impianto di compostaggio di Mili.

Nel corso della visita si è discusso anche dello sbaraccamento, della situazione del porto di Tremestieri e della riqualificazione dell’area ex Sanderson. Ampio spazio è stato dedicato inoltre alle difficoltà legate all’attuale sistemazione del Mercato Vascone e ai ritardi nei lavori per il ritorno dell’area mercatale nella sede originaria. A Bisconte il confronto si è concentrato sugli interventi di risanamento urbano, sulle preoccupazioni dei residenti riguardo alle future soluzioni abitative e sui ritardi relativi agli interventi finanziati con i fondi Pinqua.

“In questa giornata abbiamo raccolto segnalazioni, preoccupazioni, ma anche proposte concrete da parte di tanti residenti che chiedono semplicemente attenzione e risposte”, ha dichiarato Antonio De Luca. Ismaele La Vardera ha aggiunto: “Oggi con Antonio De Luca siamo stati tra la gente e nelle periferie di Messina. Abbiamo sentito nella gente la voglia di cambiamento”.

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