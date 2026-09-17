Bollo auto, dal 2027 esenzione per vetture fino a 80 kW e motocicli

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’esenzione dal pagamento del bollo auto per il 2027 per le vetture di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motocicli. Il beneficio sarà riconosciuto per un solo veicolo per cittadino e non saranno previsti limiti legati all’Isee. La misura interesserà oltre il 70% delle automobili in circolazione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’intenzione dell’esecutivo di rendere successivamente strutturale l’intervento. Il provvedimento comporterà un minore gettito per Regioni e Province autonome stimato in circa 2,3 miliardi di euro, che dovrà essere compensato dallo Stato. La ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali sarà definita entro il 31 marzo 2027.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha precisato che l’esenzione riguarderà modelli diffusi come Panda, 500, Clio, Yaris e Polo, aggiungendo che il governo valuterà la possibilità di ampliare in futuro la soglia degli 80 kW e intervenire anche sul superbollo.

Il vicepremier Antonio Tajani ha ricordato che l’abolizione del tributo era stata richiesta da Forza Italia, mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura è stata definita dopo la valutazione di diverse opzioni.

Il decreto proroga inoltre il taglio delle accise sul gasolio, con una riduzione progressiva dello sconto fino al 5 ottobre. Previsto anche un incremento di 288 milioni di euro delle risorse destinate alle borse di studio universitarie. Sul bollo sono emerse anche critiche dalle opposizioni e da alcuni presidenti di Regione, tra cui il governatore della Toscana Eugenio Giani.

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