Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 18 al 24 maggio

La Sezione Polizia Stradale di Messina ha diffuso il calendario dei controlli programmati per il monitoraggio della velocità lungo le principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa riguarda l’impiego degli strumenti di rilevazione elettronica nei tratti considerati maggiormente esposti al rischio di incidentalità.

I controlli saranno eseguiti da lunedì 18 a domenica 24 maggio 2026 sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. L’obiettivo indicato dalla Polizia Stradale è quello di favorire il rispetto dei limiti di velocità e contribuire alla prevenzione degli incidenti.

Nel comunicato diffuso dalla Sezione di Messina viene sottolineato che “è importante tenere la velocità sotto controllo”, richiamando gli automobilisti a una guida prudente e conforme alle norme del Codice della strada.

Secondo quanto reso noto, i servizi di controllo interesseranno in particolare le giornate del 19, 20, 22 e 24 maggio 2026. Le verifiche saranno effettuate alternativamente sulle due tratte autostradali, in entrambe le direzioni di marcia.

La mappa delle postazioni viene resa pubblica preventivamente nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale promosse dalla Polizia Stradale. Le operazioni saranno concentrate nei segmenti autostradali caratterizzati da un più elevato tasso di sinistrosità, con l’intento di ridurre comportamenti di guida pericolosi legati all’eccesso di velocità.

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