Sicilia Pulita, quattro milioni di euro per le strade extraurbane

La Regione Siciliana ha stanziato quattro milioni di euro per interventi di pulizia e recupero del decoro lungo le strade extraurbane dell’Isola. L’iniziativa rientra nell’avviso pubblico “Sicilia Pulita”, promosso dall’assessorato regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità guidato da Francesco Colianni, con l’obiettivo di sostenere economicamente gli enti locali nelle attività di rimozione dei rifiuti abbandonati.

I contributi, concessi a fondo perduto, sono destinati ai Comuni, ai Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane della Sicilia. Le somme potranno essere utilizzate per operazioni di bonifica delle aree stradali e, in alcuni casi, anche per l’installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti.

“Le strade della Sicilia sono il primo biglietto da visita della nostra regione”, ha dichiarato l’assessore Colianni, aggiungendo che chi attraversa il territorio siciliano “merita di trovare un territorio curato, non abbandonato”. L’esponente del governo regionale ha inoltre sottolineato il sostegno agli enti locali che “da soli non riuscirebbero a sostenere questi costi”, evidenziando il ruolo dell’esecutivo guidato da Renato Schifani.

Il bando prevede la possibilità, per ciascun ente, di richiedere fino a 50 mila euro per interventi integrati comprendenti pulizia e videosorveglianza, oppure fino a 20 mila euro per la sola attività di rimozione dei rifiuti dalle strade di competenza. Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Un successivo decreto definirà l’apertura dello sportello e i termini per la presentazione delle richieste.

👁 Articolo letto 195 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.