Papa Leone ai fedeli: «Su consiglio dei medici ho deciso di operarmi»

Papa Leone annuncia un intervento al polmone: «Ho un nodulo, mi opererò»

Papa Leone ha annunciato durante l’Angelus che nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare, individuato dai medici in una fase iniziale e circoscritto a una specifica area del polmone.

«I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni», ha dichiarato il Pontefice rivolgendosi ai fedeli.

Il portavoce vaticano Matteo Bruni ha successivamente precisato che l’operazione è prevista nei primi giorni della prossima settimana e che la degenza postoperatoria dovrebbe durare circa sette giorni. Secondo le informazioni disponibili, l’intervento dovrebbe svolgersi al Policlinico Gemelli di Roma, con un possibile ricovero nella giornata di martedì.

Al momento, l’agenda del Pontefice rimane sostanzialmente invariata, fatta eccezione per gli impegni immediatamente successivi all’operazione. Non risultano modifiche al viaggio apostolico in Sudamerica, programmato dal 6 al 17 novembre.

Lo stesso Leone ha confermato l’intenzione di recarsi in Perù durante il saluto rivolto ai fedeli peruviani presenti in piazza San Pietro per la processione del Señor de los Milagros.

«Grazie per la vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù», ha affermato il Papa, facendo riferimento all’appuntamento previsto nel calendario dei prossimi mesi.

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