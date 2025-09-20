Ricerche in corso per Lillo Bisazza, l’auto è stata ritrovata a Patti

Sono in corso le ricerche di Lillo Bisazza, 71 anni, scomparso mercoledì scorso da Santa Lucia del Mela. Le operazioni sono state avviate giovedì pomeriggio, dopo il ritrovamento della sua automobile in contrada Madoro, nel territorio comunale di Patti.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Sant’Agata Militello e San Piero Patti stanno perlustrando le campagne comprese tra Patti e San Piero Patti, sotto il coordinamento dell’Unità di Comando Locale partita da Messina. Le attività si avvalgono anche del supporto del personale TAS, specializzato in topografia applicata al soccorso.

Un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania è stato impegnato nelle operazioni aeree, mentre sul posto è presente il funzionario di guardia. In azione anche il nucleo cinofili e il nucleo SAPR, dotato di droni, della Direzione regionale Sicilia.

Alle operazioni collaborano unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, volontari della Protezione Civile, Rangers d’Italia e Corpo Forestale. Secondo quanto riportato in una nota, non si esclude che l’uomo possa trovarsi ferito, circostanza che rende urgente l’impegno delle forze in campo.

Le ricerche proseguono senza sosta, con il coinvolgimento coordinato di più enti e organizzazioni.

