Auto contro autobus sulla SP19, perde la vita una donna di 45 anni

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 19, nel tratto compreso tra Noto e Pachino, nei pressi dello svincolo per la riserva naturale di Vendicari. Nell’impatto tra un’automobile e un autobus ha perso la vita una donna di 45 anni originaria di Rosolini, che si trovava alla guida di una Toyota Yaris.

L’urto si è rivelato fatale per la conducente della vettura, mentre i passeggeri che viaggiavano a bordo del mezzo pesante non hanno riportato conseguenze. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia e i Carabinieri, che hanno provveduto a prestare soccorso e a effettuare i rilievi.

La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dell’autobus e aperto un’indagine per omicidio stradale. Gli investigatori stanno esaminando attentamente la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità. In questa fase, al vaglio delle autorità competenti restano sia la ricostruzione esatta dell’impatto sia le possibili cause che hanno determinato lo scontro.

La strada, arteria molto frequentata, è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. “Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro” hanno fatto sapere fonti investigative.

