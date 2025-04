Patti affronta la carenza di tombe requisendone 42 abbandonate

Il cimitero di Patti affronta una crescente difficoltà a far fronte alla carenza di posti disponibili. Per risolvere questa problematica, l’amministrazione comunale ha deciso di requisire 42 tombe, con l’obiettivo di garantire ordine e decoro, ma anche di rispondere alla necessità di nuovi loculi.

Le autorità locali hanno avviato un’azione di recupero, volto a incorporare diverse postazioni cimiteriali al patrimonio del Comune, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcune tombe. Il deterioramento di queste aree è stato giudicato non solo come un fattore di degrado, ma anche come una perdita di risorse per l’ente, considerando che tali postazioni sarebbero state inutilizzate.

Per informare i cittadini, sono stati affissi avvisi pubblici sia all’ingresso del cimitero che all’albo pretorio online, oltre alla pubblicazione delle comunicazioni sul sito ufficiale del Comune di Patti. Non essendo giunte osservazioni o opposizioni nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, l’amministrazione ha deciso di procedere al ripristino della piena disponibilità delle tombe abbandonate, acquisendole in via definitiva.

L’operazione mira a ripristinare una situazione di ordine e di decoro all’interno di un luogo destinato alla memoria, che, secondo le intenzioni del Comune, deve essere caratterizzato da un senso di cura e rispetto per chi vi è sepolto.

