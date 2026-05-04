WWF Italia promuove “Adopt a Beach – Adotta una spiaggia”

Prenderà il via a Balestrate, lungo la spiaggia della Forgia, il primo appuntamento annuale del progetto “Adopt a Beach – Adotta una spiaggia”, promosso dal WWF Italia. L’iniziativa è in programma per sabato 9 maggio a partire dalle ore 10 e coinvolgerà cittadini e volontari in un’attività che va oltre la semplice raccolta dei rifiuti.

L’evento prevede infatti anche la classificazione e la catalogazione dei materiali rinvenuti sull’arenile, con l’obiettivo di produrre dati utili per il monitoraggio dell’inquinamento costiero. Alle operazioni parteciperanno gli attivisti del WWF Sicilia Nord Occidentale, in collaborazione con il Comune di Balestrate, la Capitaneria di Porto e AGESP, società incaricata della gestione dei rifiuti.

I dati raccolti confluiranno in un report destinato alla piattaforma nazionale del progetto, che si svilupperà nell’arco di cinque anni, contribuendo alla definizione di analisi e proposte per la riduzione dei rifiuti marini, con particolare attenzione alla plastica.

La spiaggia della Forgia si distingue per la presenza di un’area retrodunale e per la diffusione del Giglio di mare, specie vegetale tipica degli ambienti costieri siciliani, oggi sempre più rara a causa dell’intensa pressione antropica. L’area si estende tra la foce del fiume Jato e l’ex colonia comunale di Balestrate. Nel 2024 lo stesso tratto di costa è stato interessato dalla nascita di oltre 80 esemplari di tartaruga marina Caretta caretta.

Il progetto “Adotta una spiaggia” si inserisce tra le iniziative di citizen science, finalizzate alla raccolta di dati scientifici attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione.

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