Irfis FinSicilia, finanziamenti per 13,5 milioni per le imprese

Entrano nella fase operativa gli interventi regionali destinati al comparto commerciale in Sicilia, promossi dall’esecutivo guidato da Renato Schifani. A partire dalle ore 12 del 5 maggio sarà attiva la piattaforma digitale gestita da Irfis FinSicilia, attraverso la quale le imprese potranno inoltrare le richieste per ottenere finanziamenti a condizioni agevolate.

Il programma dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 13,5 milioni di euro ed è articolato su due distinti ambiti di intervento: uno rivolto agli investimenti produttivi e l’altro destinato al sostegno del capitale circolante. Le misure sono indirizzate alle micro, piccole e medie imprese operanti nel commercio, sia all’ingrosso sia al dettaglio, con almeno una sede attiva nel territorio regionale.

Secondo quanto dichiarato dal presidente della Regione, «con l’avvio della piattaforma si intende favorire l’accesso al credito e sostenere nuovi progetti di sviluppo, contribuendo alla competitività delle imprese e alla creazione di occupazione».

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente online tramite il portale dedicato, nella sezione Fondo Sicilia, seguendo una procedura a sportello. Per completare la domanda sarà necessario inserire i dati identificativi dell’azienda, l’importo richiesto, le coordinate bancarie e le dichiarazioni sui requisiti previsti; per la linea investimenti è richiesto anche un piano progettuale.

I finanziamenti potranno raggiungere un massimo di 400 mila euro per gli investimenti, con durata fino a 15 anni, e 200 mila euro per il capitale circolante, con durata fino a 5 anni. Entrambe le linee prevedono un tasso agevolato fino allo 0,25% annuo.

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