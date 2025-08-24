Uomo disperso a Monte Pellegrino, salvato dai Vigili del Fuoco

Un uomo di 52 anni si è smarrito lungo i sentieri di Monte Pellegrino, a Palermo, ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando la squadra Speleo Alpino Fluviale (Saf) è intervenuta per avviare le ricerche.

L’uomo, localizzato in breve tempo, è stato raggiunto e tratto in salvo con l’impiego delle tecniche di recupero adottate in contesti di particolare difficoltà. Una volta riportato in condizioni di sicurezza, è stato affidato al personale del 118 per le verifiche mediche del caso.

👁 Articolo letto 311 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.