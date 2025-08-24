Addio a Luciano Ordile, protagonista della politica messinese

Si è spento a 88 anni Luciano Ordile, esponente di rilievo della politica messinese e regionale. Nato a Gesso nel 1937, mantenne sempre un forte legame con i borghi collinari di Gesso e Salice, che considerava parte essenziale delle proprie radici.

La sua carriera istituzionale si sviluppò tra gli anni Settanta e i primi Duemila, periodo in cui Messina ebbe un ruolo significativo nello scenario politico siciliano. Ordile ricoprì numerosi incarichi: fu vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana trent’anni fa, assessore regionale agli enti locali e successivamente al turismo, oltre che presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele. Più volte deputato, si definì sempre un convinto democristiano, riconosciuto come figura di equilibrio tra le correnti interne al partito.

Il suo titolo di geometra non gli impedì di coltivare un profondo interesse per la cultura, che lo portò a organizzare importanti mostre, convegni e iniziative che coinvolsero istituzioni di rilievo internazionale. La sua attività politica conobbe anche una fase giudiziaria durante la stagione di Tangentopoli, quando fu indagato per un viaggio in Giappone compiuto da assessore al turismo. Sospeso temporaneamente dall’Ars, fu successivamente assolto.

I funerali si svolgeranno martedì in Cattedrale. L’Amministrazione comunale di Messina ha espresso cordoglio per la scomparsa. “Con Luciano Ordile – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – la nostra comunità perde un uomo che si è distinto per passione civile e attenzione ai temi culturali e sociali. A nome personale, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo vicinanza alla famiglia”.

