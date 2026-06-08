Università di Messina, accolti 35 ricercatori neoassunti

Trentacinque nuovi ricercatori a tempo determinato hanno sottoscritto oggi il contratto con l’Università degli Studi di Messina nel corso di una cerimonia ospitata nell’Aula Magna dell’Ateneo. L’iniziativa rientra nel programma universitario volto al rafforzamento delle attività di ricerca e all’incremento del personale dedicato ai progetti scientifici.

L’ingresso dei nuovi studiosi rappresenta la prima fase di un più ampio piano di reclutamento che proseguirà nei prossimi mesi. L’Università ha infatti annunciato che ulteriori assunzioni sono previste nel mese di ottobre.

All’incontro hanno preso parte la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, il Prorettore vicario, prof. Giuseppe Giordano, la Prorettrice alla Ricerca, prof.ssa Paola Dugo, il Prorettore al Diritto allo studio, prof. Antonino Germanà, il Prorettore all’Organizzazione amministrativa, prof. Antonio Saitta, il Direttore generale, dott. Pietro Nuccio, oltre a dirigenti e docenti dell’Ateneo.

Nel suo intervento, la Rettrice ha spiegato le ragioni della scelta di organizzare una cerimonia ufficiale per la firma dei contratti. “In un’epoca ormai legata alla digitalizzazione, abbiamo ritenuto che la stipula del contratto in un momento formale con una piccola cerimonia in Aula Magna potesse essere una iniziativa gradita sia ai nostri ricercatori che oggi vedono coronati i loro sacrifici con tanti anni di studio che una soddisfazione per i Direttori di Dipartimento che avranno così all’interno della loro compagine persone con nuove idee e cariche di entusiasmo e che faranno da complemento all’esperienza dei ricercatori senior. È inoltre una gioia anche per l’Ateneo tutto perché reclutare giovani significa guardare al futuro”.

Al termine della sottoscrizione dei contratti, della durata di sei anni, la Rettrice ha consegnato a ciascun ricercatore un biglietto da visita personalizzato con l’indicazione del ruolo ricoperto all’interno dell’Università.

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