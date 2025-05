“Un Calcio al Razzismo” Sport e inclusione sociale a Messina

L’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina ha ospitato la nona edizione della manifestazione “Un Calcio al Razzismo – Uniti con lo Sport”, evento annuale che promuove l’inclusione sociale e la lotta contro il razzismo tramite lo sport. L’iniziativa, ideata dal professor Carlo Giannetto, Ordinario di Economia e Marketing agroalimentare, è stata co-organizzata dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dalla SSD UniMe, con il supporto del Comune di Messina nell’ambito del progetto IncludiME.

Durante l’incontro, a cui hanno preso parte personalità del mondo sportivo e accademico, la Rettrice dell’Ateneo, prof.ssa Giovanna Spatari, ha sottolineato l’importanza della manifestazione come segno tangibile dell’impegno dell’Università contro ogni forma di razzismo. La Rettrice ha anche ribadito il valore educativo e sociale dello sport, ricordando che l’edizione 2025 sarà incentrata su questi temi.

Il professor Giannetto ha espresso soddisfazione per i progressi fatti in nove anni, sottolineando il potenziale dello sport come strumento di educazione e unione, pur riconoscendo che la lotta contro il razzismo richiede anche l’azione delle istituzioni. Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha lodato l’iniziativa, evidenziando il ruolo dello sport nel contrasto alla discriminazione. Sandro Campagna, Commissario Tecnico della nazionale maschile di pallanuoto, ha parlato dell’importanza di combinare lo sport con l’istruzione per formare cittadini responsabili.

L’evento ha incluso anche interventi accademici su temi legati allo sport e alla socializzazione. Il 20 e 21 maggio si terrà il torneo di calcio a 5, con squadre multietniche che sfideranno l’una l’altra, promuovendo i valori della solidarietà e dell’inclusione attraverso il gioco.

