Palermo, colpi di pistola contro negozi allo Zen, interviene Schillaci

Nuovo allarme sicurezza nel quartiere Zen di Palermo dopo gli ultimi episodi criminali registrati nella zona. A intervenire è stata Roberta Schillaci, segretaria della commissione regionale Antimafia e vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana, che ha chiesto interventi immediati per ristabilire condizioni di legalità e sicurezza.

Secondo quanto riferito dall’esponente del M5S, nella notte ignoti hanno esploso alcuni colpi di pistola contro due esercizi commerciali del quartiere. Un episodio che, secondo Schillaci, rappresenterebbe “un chiaro segnale” rivolto alla comunità locale e alle attività economiche presenti nell’area.

“La situazione dello Zen appare sempre più fuori controllo”, ha dichiarato Schillaci, sottolineando come numerosi residenti del quartiere continuino a vivere nel rispetto delle regole e a guardare al futuro “con speranza”, nonostante il ripetersi di fatti criminali.

Nel suo intervento, la parlamentare regionale ha richiamato anche un episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando attraverso i social sarebbe stata imposta la chiusura delle attività mercatali del quartiere in occasione del funerale di una persona già nota alle forze dell’ordine. Un fatto definito “assai preoccupante” e indicativo di un clima di crescente tensione.

Schillaci ha quindi auspicato la convocazione urgente del Comitato provinciale per la Sicurezza, ritenendo necessario adottare provvedimenti “non più rinviabili”. La stessa ha ricordato come la commissione regionale Antimafia sia già intervenuta in passato sul tema, chiedendo ora “responsabilità e azione”.

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