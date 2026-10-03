Trasporto scolastico, proposto un tavolo su corse e settimana corta

Il trasporto degli studenti pendolari al centro di un confronto tra istituzioni, scuole e aziende. Il deputato regionale Calogero Leanza e i consiglieri metropolitani Salvatore Sidoti e Giuseppe Siracusano propongono la convocazione di un tavolo operativo per affrontare le criticità segnalate negli istituti superiori di Patti, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello.

L’iniziativa arriva dopo una serie di incontri con rappresentanti delle scuole e famiglie e punta a coinvolgere l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, la Città Metropolitana di Messina, gli istituti scolastici e i gestori dei collegamenti su gomma e ferro, compresa Trenitalia.

Le esigenze sono diventate più evidenti con l’introduzione della cosiddetta “settimana corta” in diversi istituti, che concentra le lezioni in cinque giorni modificando gli orari di ingresso e uscita. Le scuole interessate hanno già chiesto a Regione, Città Metropolitana, Comuni e aziende di trasporto un adeguamento delle corse per consentire agli studenti di raggiungere gli istituti in tempo e rientrare al termine delle attività didattiche.

Le interlocuzioni avviate anche dalla Città Metropolitana hanno permesso di individuare le principali esigenze dei territori. Resta tuttavia da definire un coordinamento complessivo capace di armonizzare orari, corse e coincidenze.

Leanza, Sidoti e Siracusano propongono quindi un confronto unitario per valutare gli interventi possibili sui servizi di autobus e treni, sulla base delle segnalazioni provenienti da scuole e famiglie. Nei prossimi giorni saranno avviati i contatti con l’Assessorato regionale e la Città Metropolitana di Messina per verificare la convocazione del tavolo.

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