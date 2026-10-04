Controlli nel Milazzese, sei arresti per droga e tentato furto

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli sul territorio tra venerdì e la notte successiva, con una serie di interventi che hanno portato complessivamente all’arresto in flagranza di sei persone tra Lipari e San Filippo del Mela.

A Lipari, i militari della locale Stazione hanno arrestato due uomini di 36 e 49 anni, residenti in provincia di Catania e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». I due, appena giunti sull’isola, sono stati individuati a bordo di un ciclomotore nei pressi della biglietteria degli aliscafi. Durante la perquisizione personale e del mezzo, i Carabinieri hanno rinvenuto un panetto contenente oltre 350 grammi di cocaina e un involucro con circa 70 grammi di marijuana.

Gli arrestati sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. La droga sequestrata sarà sottoposta alle analisi di laboratorio del RIS di Messina.

Un secondo intervento è stato effettuato a San Filippo del Mela dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Milazzo e della Stazione di Rometta. Quattro cittadini romeni, residenti a Catania e di età compresa tra 20 e 38 anni, sono stati arrestati per «tentato furto aggravato» e «danneggiamento» ai danni di un’impresa edile. Un minorenne è stato inoltre denunciato per gli stessi reati.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione al 112 NUE del custode dell’azienda, che aveva sorpreso alcuni individui dopo il taglio della recinzione. I militari hanno intercettato il veicolo utilizzato per la fuga, sequestrando anche diversi attrezzi da scasso. I quattro arrestati sono stati condotti nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

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