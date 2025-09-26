Trapani, badante arrestata per maltrattamenti su disabile

La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Trapani una donna di 37 anni con l’accusa di maltrattamenti ai danni di un uomo tetraplegico. L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile della Questura, su incarico della Procura locale, a seguito di un’indagine avviata lo scorso agosto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, incaricata di assistere l’uomo, avrebbe ripetutamente adottato condotte vessatorie, sia fisiche che psicologiche. La vittima, pur essendo pienamente capace di intendere e di volere, non era in grado di comunicare né di provvedere autonomamente alle necessità quotidiane.

Le verifiche hanno documentato episodi di insulti, umiliazioni, schiaffi e pugni, che la donna avrebbe utilizzato come forme di punizione. In alcuni casi, la badante avrebbe versato acqua fredda sul corpo dell’assistito e lo avrebbe costretto a respirare l’odore di un indumento sporco della propria urina.

Al termine delle indagini, il giudice per le indagini preliminari di Trapani ha emesso un’ordinanza che ha disposto per la donna gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

👁 Articolo letto 216 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.