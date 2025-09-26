Chiuso il caso di scomparsa di Salvatore Caioli, ritrovato a Genova

È stato localizzato a Genova, presso l’abitazione della sorella, Salvatore Caioli, l’uomo di 62 anni originario di Sant’Agata di Militello di cui si erano perse le tracce il 18 settembre scorso, dopo essersi recato a Messina per una visita medica. L’uomo è stato rinvenuto in apparente stato confusionale sul pianerottolo dell’edificio in cui risiede la congiunta, che risiede in Liguria.

La sorella, accortasi della presenza del familiare, ha prestato le prime cure e ha contattato immediatamente i parenti, i quali avevano già presentato denuncia di scomparsa presso i carabinieri nei giorni successivi all’allontanamento.

I familiari hanno comunicato il ritrovamento anche tramite i social network, esprimendo gratitudine nei confronti di quanti si sono attivati per contribuire alle ricerche e di chi ha dimostrato vicinanza. «Ringraziamo di cuore – hanno scritto i parenti – tutte le persone che ci sono state accanto in questo momento difficile, partecipando con generosità e affetto».

Le circostanze che hanno portato Caioli da Messina fino a Genova non sono state al momento chiarite. L’uomo si trova ora in condizioni di sicurezza e sotto osservazione da parte dei familiari. Le autorità, informate del ritrovamento, hanno archiviato il caso di scomparsa, chiudendo formalmente la segnalazione presentata in precedenza.

