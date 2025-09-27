Corruzione in Asp, arrestati dirigente e commercialista a Palermo

Un’operazione della Polizia ha portato all’arresto di due persone all’interno degli uffici dell’Asp 6 di Palermo. In manette sono finiti Francesco Cerrito, direttore del Dipartimento Integrazione Socio-Sanitaria, e il commercialista Mario Lupo, presidente del consiglio di amministrazione della Samot, onlus attiva nell’assistenza domiciliare per pazienti oncologici terminali, nonché della Adi Palermitana 24 scarl, che opera nello stesso settore.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Lupo avrebbe consegnato a Cerrito una somma di duemila euro, episodio che ha fatto scattare l’intervento immediato degli agenti. L’azione è avvenuta ieri pomeriggio negli uffici di via Pindemonte, dove i due sono stati fermati in flagranza con l’accusa di corruzione e condotti successivamente al carcere Pagliarelli.

Le indagini, coordinate dal capo della Squadra mobile Nino Sfameni, erano in corso da tempo. Gli inquirenti avevano avviato attività di osservazione e pedinamento, e non si esclude che fossero stati predisposti controlli telefonici e l’installazione di dispositivi di ascolto e ripresa all’interno dell’ufficio.

Secondo le ricostruzioni, nel momento in cui una busta è comparsa sulla scrivania del dirigente, i poliziotti sono entrati nella stanza sorprendendo i due al momento dello scambio. L’intera operazione è stata condotta nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto dei fenomeni corruttivi nelle strutture sanitarie.

