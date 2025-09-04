Sicily Lab, inaugurato a Fico il padiglione di Ficaria 2025

La contrada di Fico ha ospitato una nuova installazione nell’ambito del progetto “Ficaria 2025”, promosso dal Sicily Lab. L’iniziativa si è inserita nella serie di interventi avviati negli anni scorsi con finalità di valorizzazione del territorio di Gioiosa Marea. Tra questi figurano “Metatono”, dedicato alla Grotta del Tono, “UnLost Gioiosa”, che ha restituito in digitale l’antico borgo medievale di Gioiosa Guardia, e “Hellas Gioiosa”, incentrato sull’insediamento siculo-ellenico distrutto nel 396 a.C.

Con “Ficaria 2025” il Sicily Lab ha avviato simbolicamente un “contro-esodo” dalla montagna verso valle, scegliendo la contrada di Fico come luogo emblematico. Situata a circa duecento metri sotto la cresta montuosa, l’area si è distinta per la sua capacità di resistere allo spopolamento, mostrando un lieve incremento demografico rispetto ai dati degli anni Settanta. Su questo fenomeno il laboratorio aveva dedicato anche un numero monografico della propria rivista.

«Per comprenderne il senso pieno, è necessario adottare uno sguardo nuovo», avevano sottolineato i promotori, rimarcando come aspetti fisici, economici e sociali dovessero essere letti come un unico sistema. In questo quadro si era inserito il concetto di “Architoir”, termine che richiama il “terroir” enologico e che comprende geografia, clima, suolo, pratiche agricole, storia, architettura e strutture sociali.

Per celebrare questa esperienza, il Sicily Lab e il Comune di Gioiosa Marea avevano realizzato un padiglione circolare aperto verso il cielo, concepito come luogo di incontro e dialogo. L’inaugurazione si è svolta sabato 23 agosto 2025 alle 16:30 e si è conclusa al tramonto con un concerto e una lettura poetica curata dal Parco Archeologico di Tindari.

👁 Articolo letto 372 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.