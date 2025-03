Torino, 1900: inaugurato in Corso Dante il primo stabilimento della FIAT

ACCADDE OGGI – Il 19 marzo 1900 è stato ufficialmente inaugurato a Torino il primo stabilimento produttivo della FIAT, la Fabbrica Italiana Automobili Torino. La struttura, situata in corso Dante, si estende su una superficie complessiva di 9.100 metri quadrati ed è stata realizzata su progetto di Enrico Marchesi, direttore generale della società.

L’impianto rappresenta il primo passo concreto della FIAT nella produzione industriale di automobili, segnando l’avvio delle attività produttive in un settore destinato a trasformare radicalmente il panorama industriale italiano. Alla sua apertura, il nuovo stabilimento impiega complessivamente centoventi operai, coinvolti nella realizzazione dei primi modelli della casa automobilistica torinese.

L’inaugurazione dello stabilimento di corso Dante testimonia l’ambizione della FIAT di affermarsi come protagonista nel nascente settore dell’automobile in Italia. La scelta di Torino come sede della fabbrica si inserisce in un contesto di sviluppo industriale che caratterizza la città alla fine del XIX secolo. L’azienda, fondata nel 1899, trova quindi in questo stabilimento il primo centro operativo dedicato alla produzione, ponendo le basi per l’espansione futura del marchio nel mercato automobilistico nazionale e internazionale.

L’apertura dell’impianto segna dunque un momento significativo nella storia dell’industria italiana, rappresentando l’inizio di un percorso che porterà la FIAT a diventare una delle principali case automobilistiche del mondo.

