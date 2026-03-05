Gioiosa Marea, nel 2017 Anas presentò il piano di salvaguardia della 113

Su indicazione dell’allora sindaco di Gioiosa Marea, Eduardo Spinella, è stato ricordato che già nel 2017 si discuteva di un Piano di salvaguardia e riqualificazione della strada statale 113 nel territorio comunale, progetto presentato da Anas.

In quell’anno l’ente nazionale per le strade illustrò l’iniziativa durante un incontro pubblico tenuto presso l’auditorium comunale di Gioiosa Marea. Alla presentazione presero parte il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani, il presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta e il sindaco Eduardo Spinella. [Vedi il video]

La statale 113 “Settentrionale Sicula” si estende lungo la fascia tirrenica della Sicilia collegando Messina a Trapani attraverso Palermo, per una lunghezza complessiva di circa 375 chilometri, dei quali 310 di competenza Anas. Tra le tratte considerate più problematiche venne individuata quella compresa tra Patti e Acquedolci, tra i chilometri 78 e 125,5, per un’estensione di circa 47 chilometri.

Nel corso degli anni l’arteria è stata interessata da numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno determinato ripetute interruzioni della circolazione. Dal 2008, infatti, la strada è stata chiusa in vari punti per un totale di 1.738 giorni, pari a circa il 60 per cento del periodo considerato.

Nell’ambito dell’iniziativa #bastastradeabbandonate, il tratto compreso tra Capo Calavà e Gioiosa Marea era stato riaperto al traffico nell’aprile precedente alla presentazione del piano.

Dal 2009 Anas ha sostenuto spese superiori a 11 milioni di euro per il ripristino della viabilità a seguito di eventi naturali, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e lavori eseguiti in somma urgenza. “L’obiettivo del Piano – spiegò il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani – è superare la logica dell’intervento emergenziale e individuare soluzioni durature per la sicurezza e la funzionalità della viabilità”.

👁 Articolo letto 1.335 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.