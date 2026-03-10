Spatari sulla nomina Iacolino: «Serve chiarezza sul Policlinico»

La rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, è intervenuta con una nota ufficiale in merito alle notizie diffuse dagli organi di informazione riguardanti l’indagine che coinvolge il dottor Salvatore Iacolino, nominato Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Nel documento, la rettrice sottolinea la necessità che la vicenda venga affrontata con determinazione, evidenziando come la questione riguardi direttamente il corretto funzionamento dell’azienda sanitaria e l’interesse della collettività.

Spatari osserva che la rilevanza del ruolo di Direttore generale e la complessità della situazione richiedono un’attenzione particolare da parte delle istituzioni coinvolte. «La rilevanza dell’incarico e la delicatezza del contesto impongono la massima attenzione», afferma la rettrice, indicando come tale approccio sia necessario per tutelare l’azienda, le istituzioni e le persone interessate.

La rettrice ricorda inoltre che la procedura di insediamento non risulta ancora conclusa. Pur essendo intervenuta la nomina di competenza della Regione Siciliana, resta da definire il contratto relativo agli obiettivi del Direttore generale. Si tratta di un passaggio formale che richiede anche il coinvolgimento della rettrice e che, secondo quanto precisato nella nota, non è stato ancora sottoposto alla sua attenzione.

Spatari prende quindi atto della convocazione straordinaria della Giunta regionale prevista per la giornata odierna e auspica che dalle decisioni che verranno assunte emerga rapidamente un quadro chiaro. L’obiettivo, si legge nella dichiarazione, è garantire la piena operatività dell’Azienda ospedaliero-universitaria.

Nel documento viene infine richiamato il ruolo centrale svolto dal Policlinico “Gaetano Martino” di Messina nelle attività di assistenza sanitaria, formazione universitaria e ricerca scientifica. La rettrice sottolinea la necessità di preservare il regolare svolgimento delle attività dell’ospedale, nel rispetto dell’impegno del personale e delle esigenze dei cittadini che vi si rivolgono.

