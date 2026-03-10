Mafia e corruzione, indagato il direttore del Policlinico Iacolino

Un’indagine della Procura di Palermo coinvolge il neo direttore generale del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino, destinatario di un invito a comparire nell’ambito di un procedimento che ipotizza i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Contestualmente gli investigatori hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni dell’indagato situate a Palermo e Agrigento. Ulteriori accertamenti potrebbero interessare anche gli uffici dell’assessorato regionale alla Salute, in piazza Ottavio Ziino, dove Iacolino ha svolto fino a pochi giorni fa la propria attività istituzionale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Iacolino avrebbe messo a disposizione della famiglia mafiosa di Favara relazioni istituzionali e capacità di influenza maturate negli anni in cui ha ricoperto il ruolo di dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, oltre che nel periodo precedente in cui è stato parlamentare europeo eletto nelle liste di Forza Italia.

