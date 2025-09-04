Attualità

📽 Capo Calavà e San Giorgio, che fine hanno fatto le somme finanziate?

giovedì 04.09.2025 - 16:03:21
di Maria Cristina Miragliotta – Le condizioni attuali della spiaggia di Capo Calavà, ben lontane dagli anni di maggiore splendore, riportano l’attenzione sui finanziamenti destinati al litorale. Dal 2020, infatti, il Comune di Gioiosa Marea ha ottenuto due stanziamenti, uno per Capo Calavà e l’altro per San Giorgio, di circa 14 milioni di euro, la cui attuazione continua a suscitare interrogativi.

A sollevare la questione è stato Maurizio Adamo, già Presidente del Consiglio comunale durante l’amministrazione guidata dal compianto sindaco Ignazio Spanò.

«Occorre comprendere quale sia stato l’iter seguito in questi anni e in che fase si trovino i progetti» ha dichiarato Adamo, richiamando l’attenzione sull’importanza di una corretta gestione delle risorse ottenute.

Lavori Capo Calavà e San Giorgio

I due interventi, previsti per il ripristino e la valorizzazione delle spiagge di Capo Calavà e San Giorgio, rappresentano strumenti fondamentali per contrastare l’erosione costiera e favorire la tutela ambientale, oltre che per rilanciare l’attrattiva turistica della zona. Tuttavia, a distanza di cinque anni, non si conosce la prosecuzione dell’iter a suo tempo iniziato su somme già finanziate e disponibili.

Il dibattito rimane aperto, in attesa di chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale e di aggiornamenti ufficiali sull’avanzamento delle pratiche avviate.

