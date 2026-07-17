Lavori sotto il sole, operaio soccorso alla stazione di Messina

Un operaio di 40 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore mentre era impegnato in un intervento di manutenzione straordinaria sul tetto della Stazione Centrale di Messina. L’episodio si è verificato durante le attività nel cantiere, dove il lavoratore operava sulle pensiline, completamente esposto ai raggi del sole in una giornata caratterizzata da temperature prossime ai 40 gradi. I colleghi hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l’intervento del personale del 118, che ha provveduto al trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Si tratta del secondo caso registrato in pochi giorni in città riconducibile alle elevate temperature. In precedenza, infatti, un addetto alle operazioni nel porto aveva accusato un malore mentre lavorava all’aperto.

Sulla vicenda sono intervenuti i rappresentanti della Uil. Il segretario generale della Uil Messina, Ivan Tripodi, e il segretario generale della Feneal Uil Sicilia, Pasquale De Vardo, hanno dichiarato: «Ieri mattina si è sfiorata la tragedia nel cantiere della Stazione. Si tratta di un episodio molto grave. L’ordinanza in vigore viene palesemente violata a causa della totale assenza di controlli. Chiediamo l’intervento urgente della prefetta di Messina sempre sensibile alla problematica della sicurezza nei luoghi di lavoro». Il sindacato sollecita inoltre la costituzione di una task force incaricata di intensificare le verifiche sul rispetto dell’ordinanza regionale emanata il 12 giugno dal presidente della Regione, Renato Schifani, che sospende alcune attività lavorative nelle ore di maggiore rischio.

Anche la Cgil Messina ha richiamato imprese, enti appaltanti e amministrazioni al rispetto delle disposizioni. Il segretario generale Pietro Patti ha affermato: «L’ordinanza va rispettata, la salute e la vita dei lavoratori vengono prima di tutto. Nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra la propria salute e il posto di lavoro». Il sindacato chiede maggiori controlli, una diversa organizzazione delle attività all’aperto, pause frequenti, disponibilità di acqua e aree ombreggiate. Anche per la giornata odierna è previsto il bollino rosso, con temperature superiori alla media stagionale.

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