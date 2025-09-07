Scontro frontale tra moto sulla SS124, in tre a perdere la vita

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 124, nel tratto che collega Palazzolo Acreide a Buccheri, in provincia di Siracusa. Il bilancio è di tre vittime.

Nello scontro frontale, avvenuto in un’area montana, sono rimasti coinvolti due motocicli Kawasaki. Hanno perso la vita un uomo di 40 anni originario della provincia di Ragusa e due persone provenienti dalla provincia di Catania: un uomo di 33 anni e una donna di 39. L’urto è stato particolarmente violento e ha reso vano ogni tentativo di soccorso.

Secondo quanto riferito, per il trentatreenne era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei tre motociclisti.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Noto, incaricati di ricostruire la dinamica dello schianto. Le indagini dovranno stabilire le cause esatte dell’impatto, avvenuto in una zona caratterizzata da curve e tratti tortuosi. L’arteria è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

